"Jeżeli mamy umrzeć, chcemy umrzeć we własnym domu". Czy "dom" traci wartość, gdy nad głowami świszczą bomby?

Platforma Dom, której twórcą jest Polska Akcja Humanitarna, to miejsce, którego zadaniem jest szerzenie wiedzy na temat komunikowania się z szacunkiem i wzajemną troską o siebie. Ale nie tylko. To też miejsce, dzięki któremu możemy przenieść się w kilka miejsc na całym świecie, gdzie ich mieszkańcy zapraszają nas, dzięki fotografce Agacie Grzybowskiej, do swoich domów. Domów, które nie są już tym, co ludzie w nich mieszkający, pamiętają pod tym hasłem.