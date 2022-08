Jej brat trafił do rosyjskiej niewoli. "Zrobiłabym wszystko, by znów zobaczyć go żywego"

Kamila mówi: - Brat mi się śni prawie co noc. Jak podkreśla, "najgorsze jest to, że muszę oglądać te wszystkie filmiki zamieszczane przez Rosję". - Ostatnio popłakałam się, gdy trafiłam na bardzo brutalne nagranie. Z jednej strony przez to, co zobaczyłam. Z drugiej z ulgi, że to nie mój brat jest na tym wideo, choć zrobiłabym wszystko, by znów zobaczyć go żywego - mówi.