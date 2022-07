Dramatyczne zdjęcia z obozu w Ołeniwce. "To był atak terrorystyczny"

Wykopane, gotowe do złożenia ciał groby i zniszczony budynek - to widać na zdjęciach satelitarnych obozu filtracyjnego w okupowanej przez Rosjan Ołeniwce, gdzie byli przetrzymywani ukraińscy żołnierze broniący zakładów Azowstal w Mariupolu. Na kilka dni przed rosyjskim atakiem część ukraińskich jeńców przeniesiono tam do osobnego gmachu, który potem doszczętnie zniszczono.