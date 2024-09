"Tyle mamy do powiedzenia". Tak szkoły tłumaczą się po tragicznej śmierci Julii

- To był koszmar. Wyglądało to tak, że lekcja leciała swoim torem, nauczyciel ją prowadził, a dzieci na czacie jechały po sobie, pisały straszne rzeczy. Próbowaliśmy na to reagować, zgłosiliśmy to wychowawczyni, która rozmawiała z uczniami, ale nic to nie dało - twierdzi pan Wojciech, ojciec Julii.