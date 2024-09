Leżała w zaroślach, miała 25 stopni. Dramat w Łodzi

- W przebiegu tego zdarzenia doszło do pobicia pokrzywdzonego i kradzieży m.in. telefonu komórkowego i portfela. Aktualnie trwają czynności z udziałem podejrzanego o rozbój 49-latka. Po ich zakończeniu, podjęte zostaną decyzje, co do środków zapobiegawczych, w tym co do ewentualnego wniosku o areszt. Z kolei 40-latek działał w warunkach recydywy - podsumował prokurator Kopania