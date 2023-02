Twierdzą, że znają prawdę o trzęsieniu ziemi. To woda na młyn Putina

Łuna, która pojawiła się w Turcji, to prawdopodobnie chmura soczewkowata. Pojawia się ona najczęściej u podnóży pasm górskich, jest nieruchoma i przypomina kształtem soczewkę lub migdała. To niezwykłe zjawisko powstaje, gdy wędrujące na pewnych wysokościach powietrze napotyka barierę górską. Powietrze to musi pokonać pasmo górskie, co przypomina wspinanie się po nim. Wędrówka w górę przyczynia się do kondensacji pary wodnej i tworzenia się chmury.