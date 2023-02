Nadciąga gwałtowna zmiana pogody. Potężne ocieplenie

Przed nami jednak mroźna noc. - Temperatura minimalna wyniesie od ok. minus 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, i to nie tylko w obszarach podgórskich, do ok. minus 4-5 stopni Celsjusza na zachodzie i na północy kraju. Najcieplej będzie na wybrzeżu. Tam minus 2 stopnie. Natomiast w rejonach podgórskich Karpat można się spodziewać spadku temperatury nawet do minus 18 stopni Celsjusza - powiedział Walczak.