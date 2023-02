Pogoda długoterminowa. Do Polski sunie antycyklon Elizabeth. IMGW wydał ostrzeżenia

Z powodu tak wysokiego ciśnienia, braku zachmurzenia oraz niemal bezwietrznej pogody, różnica pomiędzy temperaturą w ciągu dnia i w nocy będzie znacząca. W środę termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od -7 do 3 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie natomiast do -20 st. C na Podhalu, przez -7 st. C w centrum, do -1°C w na Pomorzu. Nieco cieplej będzie w czwartek - w trakcie dnia temperatura maksymalna wyniesie od -7 do 5 stopni Celsjusza. W nocy termometry wskażą od -19 do 0 st. C.