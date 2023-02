-15 st. C i śnieżyce. To będzie uderzenie zimy

Pogoda. Uderzenie zimy tuż przed weekendem

- Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na wschodzie do 6 st. C na północnym zachodzie - wyjaśnia synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. W rejonach górskich temperatura spadnie poniżej zera i tam sypnie śniegiem. Jednak fronty, które przechodzą nad Polską to tylko zapowiedź uderzenia zimy w południowych regionach już w piątek.