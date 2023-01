Reakcja na apel Owsiaka. Wzmianki o WOŚP w Polska Press

Tytuły należące do Polska Press w różny sposób podsumowały 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Niektóre z nich całkowicie go przemilczały. Falę komentarzy wywołała informacja, że dziennikarze Polska Press mieli dostać zakaz pisania na temat finału WOŚP. W niedzielę Owsiak apelował do nich: jeżeli czujecie się profesjonalistami, to pamiętajcie, że praca dziennikarza polega na tym, że musi odnotować fakty.