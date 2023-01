Owsiak wprost do dziennikarzy Polska Press: to powinien być czarny dzień w waszej pracy

Owsiak wprost do dziennikarzy. "Taka moja prośba do Polski Press"

Do tych doniesień podczas konferencji odniósł się Jurek Owsiak. - Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział... Taka moja prośba do Polski Press: to, że zakazaliście dziennikarzom pisania o WOŚP, to zakazała tego jedna osoba. A ja mam prośbę do dziennikarzy: jeżeli czujecie się profesjonalistami, to pamiętajcie o tym, że praca dziennikarza polega na tym, że musi odnotować fakty. Gdyby tonął Titanic i ta osoba wam zakazała o tym pisać, to co? To byście o tym nie napisali? To właśnie pokazuje, czy jesteście profesjonalistami, czy nie - grzmiał.