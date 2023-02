Do kiedy utrzyma się śnieg? Synoptycy wskazują datę

Kiedy będzie ocieplenie? Synoptycy wskazują datę

Po mroźnym tygodniu do Polski zaczną napływać cieplejsze masy powietrza. Jak prognozują eksperci serwisu fanipogody.pl, "wstępne prognozy ECMW i GFS pokazują nawet 4 st. C do 10 st. C, ale wygląda na to, że dodatnie temperatury nie utrzymają się do końca miesiąca i często nocami i w godzinach porannych występować ma mróz, czasem nawet dwucyfrowy". Podobną prognozę przedstawia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według map pogodowych opracowanych przez synoptyków IMGW, ocieplenie wkroczy do Polski od zachodu już w sobotę 11 lutego, dzieląc kraj na dwie strefy: mroźny wschód i zachód z dodatnimi temperaturami.