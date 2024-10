Twierdza Wuhłedar upadła. "Nie mieliśmy kim walczyć"

- Zachód musi skończyć z oportunistycznymi działaniami - mówi WP ekspert. - Zachód musi zewrzeć szyki. Stać nas na to. 2 czy 3 proc. PKB na obronność to za mało. W czasach zimnej wojny wydawane było w krajach Zachodu nawet do 10 proc. PKB - podsumowuje.