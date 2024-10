Brutalne metody Rosjan. Raport ujawnia wstrząsające szczegóły

Relacje jeńców o nieludzkim traktowaniu

Raport ONZ zawiera relację Danyła Krawca, 23-letniego studenta ze Lwowa, który po rozpoczęciu inwazji został pilotem drona. Spędził 175 dni w czterech rosyjskich więzieniach, zanim został zwolniony w ramach wymiany jeńców w kwietniu ubiegłego roku. Po przybyciu do więzienia w Doniecku "zakryto nam głowy i kazano się rozebrać” – relacjonował. To, co wydarzyło się później, określił jako "przemoc seksualną”.