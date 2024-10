Most Krymski przestanie istnieć? "Rosja musi go usunąć"

Most Kerczeński, znany również jako most Krymski, odgrywa istotną rolę strategiczną w regionie. Jest symbolem rosyjskiej aneksji Krymu oraz areną walk między Rosją a Ukrainą. Rosja zbudowała ten most, by zaspokoić swoje potrzeby logistyczne po aneksji Krymu w 2014 r. Budowa mostu zakończyła się w 2018 r.