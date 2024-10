Do czego Rosjanom potrzebny Wuhłedar? Od początku chcieli go zdobyć

Znaczenie taktyczne

Wuhłedar, położony w obwodzie donieckim, miał przed wojną ponad 14 tysięcy mieszkańców. Miasto znajduje się na wzgórzu, co zapewniało ukraińskim siłom kluczową pozycję do obrony przez długi czas. Rosjanie od początku wojny próbowali zdobyć ten punkt, co miało umożliwić ich dalszy postęp na południe i wschód, zagrażając ukraińskim liniom obrony.