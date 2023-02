Twarde "nie" z kraju NATO. Ukraina z niczym

Erdogan zawiesił wszelkie rozmowy z Grecją, po tym, jak Mitsotakis wezwał amerykańskich ustawodawców do zablokowania sprzedaży broni do Turcji. Nasilają się także prowokacje, które przyczyniają się do dalszego zaogniania konfliktu między sąsiadami. Ankara i Ateny zbroją się, by w razie potrzeby stanąć do walki. "Pod względem produkcji gospodarczej Grecy wydają na obronę najwięcej ze wszystkich państw członkowskich NATO" - podkreśla "Die Welt".