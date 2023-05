Tutaj żył i był katowany Kamilek z Częstochowy. "Leżał zwinięty jak śmieć"

Sprawa maltretowania chłopca wyszła na jaw 3 kwietnia po zgłoszeniu złożonym przez biologicznego ojca dziecka. To on pojawił się w domu przy Kosynierskiej, w którym na co dzień nie mieszka. - Czuć było ropą. Zasikany był. Leżał na łóżku przy piecu, zwinięty jak śmieć. Bardzo poparzony na twarzy. Ręce i nogi miał połamane - opowiada portalowi "Na Temat" ojciec chłopca.