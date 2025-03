"Rośnie gniew" Trumpa na Rosję i Ukrainę. Doniesienia z Białego Domu

Według doniesień Biały Dom dąży do zawarcia rozejmu do Niedzieli Wielkanocnej. To kolejna zmiana - wcześniej Trump obiecał zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin od objęcia urzędu. Władze w Waszyngtonie przyznały jednocześnie, że termin wypracowania porozumienia może przesunąć się ze względu na duże rozbieżności między stanowiskami Ukrainy i Rosji.