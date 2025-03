W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, mają odbyć się kolejne rozmowy między USA a Rosją dotyczące zawieszenia broni w Ukrainie. Spotkanie to jest kontynuacją wcześniejszych rozmów, które miały miejsce między delegacjami USA i Ukrainy. "Wierzę mu na słowo" - powiedział Steve Witkoff w Fox News, odnosząc się do intencji Władimira Putina.

To artykuły to okazja do komentarzy o rzekomej wspólnocie interesów i wspólnym języku. "Urzędnicy USA i Rosji mówią teraz tym samym językiem. Po raz pierwszy od lat Biały Dom i Kreml otwarcie demonstrują swoje wzajemne przyciąganie" - donoszą media w Rosji.