Nowojorczycy wściekli na Muska. Przyszli pod salon Tesli

Chodzi o to, by zamanifestować brak poparcia dla Muska, który jest właścicielem znacznych udziałów w producencie pojazdów elektrycznych. Pieniądze pozwoliły mu stać się najbogatszym człowiekiem na świecie i wpływać na światową politykę.

– Jeśli będziemy w stanie kontynuować protest przeciwko i uświadomimy opinię publiczną, że to toksyczna marka, to wtedy będziemy mogli na nim wywrzeć presję . Kiedy kontrolujesz jego pieniądze, kontrolujesz również jego – powiedział jeden z protestujących dla NBC News.

Kłopoty mają posiadacze Tesli, nie tylko w USA. Auta marki Tesla są też celem podpalaczy. Do seryjnych podpaleń elektrycznych aut firmy Elona Muska doszło już w 13 spośród 50 stanów. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała – w imieniu prezydenta Trumpa – surowe kary dla podpalaczy.

Niektórzy - niegdyś dumni, dziś mniej - posiadacze bronią się naklejkami, które produkowane są już we wszystkich wersjach językowych - polską można z łatwością kupić w sieci za 12-16 zł. "Kupiłem to, zanim Musk oszalał" - głosi napis.

Akcje Tesli spadają na łeb na szyję. Jest to tak odczuwalne, że prezydent USA Donald Trump postanowił wesprzeć starszego doradcę Białego Domu, dyrektora generalnego Tesli i SpaceX Elona Muska i wystąpić obok Tesli Model S na południowym trawniku Białego Domu 11 marca 2025 r. w Waszyngtonie. Trump wypowiedział się przeciwko wezwaniom do bojkotu firm Elona Muska i powiedział, że kupi pojazd Tesla, co nazwał "pokazem zaufania i wsparcia" dla swojego doradcy.