Wilk Mróz z Puszczy Barlinieckiej uratowany. Zwierzę przeżyło tragedię

Wilki w Polsce są pod ścisłą ochroną. To pozwala na monitorowanie ich zachowań i relacji. Badacze obserwujący zwierzęta w barlineckiej puszczy byli pod wielkim wrażeniem przywiązania Mroza do samicy. Nie oddalił się daleko od miejsca, w którym zostawił chorą samicę. - Jego niewielka mobilność wynikała z tego, że od powrotu w okolice Barlinka towarzyszył wiernie swojej umierającej partnerce - podkreśliła prof. Nowak.

Po jednej z najmroźniejszych nocy tej zimy, 17 lutego, Stowarzyszenie dla Natury "Wilk" zostało zawiadomione przez policję w Barlinku, że niedaleko tej miejscowości znaleziono żywego wilka, uwięzionego we wnykach. We współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Przyrodniczym, przy pomocy policji, trzyletni samiec został oswobodzony. Wszystko wskazywało na to, że zwierzę spędziło we wnykach co najmniej kilka dni.