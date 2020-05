"To silna kobieta", "w środowisku każdy ją zna", "ma dobre relacje z Ziobrą". Przyjrzeliśmy się nowej I Prezes SN

"Czy w Sądzie Najwyższym powinny być osoby, które były w rządzie?"

- Małgorzata Manowska była politykiem, zastępczynią ministra Zbigniewa Ziobry. Czy w SN powinny być osoby które były w rządzie? To jest ta odrębność władzy sądowniczej? - pytał na łamach "Super Expressu" przewodniczący PO, Borys Budka . - Nie da się ukryć, że to osoba bliska obecnej filozofii ministerstwa, być może jakiś rodzaj sytuacyjnego sojuszu pomiędzy prezydentem a Ziobrą - słyszę z ust jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Nie da się jednak Małgorzaty Malanowskiej sprowadzić tylko do jednego, politycznego wymiaru. Na swój dorobek i karierę pracowała od 1994 r., dzięki dobremu orzecznictwu pnąc się stopniowo coraz wyżej; od Sądu Rejonowego Warszawa-Praga, przez Sąd Okręgowy, po Sąd Apelacyjny w Warszawie. Cztery lata temu została jedną z najważniejszych osób w kraju pod względem kształcenia przyszłych kadr prawniczych - objęła bowiem funkcję dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. To właśnie tam niedawno doszło do wycieku danych osobowych użytkowników platformy szkoleniowej. Już wtedy stowarzyszenie sędziów “Iustitia” domagało się dymisji Malanowskiej, która wytłumaczyła się zaniedbaniem firmy informatycznej.

"W środowisku każdy ją zna"

- Prof. Manowska jest chyba największym autorytetem w zakresie procesu cywilnego na szkoleniach radców i adwokatów. W środowisku każdy ją zna, zdając egzamin zawodowy z "cywila" zazwyczaj dochodzi do apelacji, podczas której trzeba wskazać wartość przedmiotu zaskarżenia. Manowska jest autorką najbardziej znanej koncepcji w tym temacie, bez tej wiedzy nikt nie zda - mówi mi jeden ze znanych, warszawskich adwokatów. Inny dodaje, że bez względu na ocenę obecnej sytuacji, to ona odpowiadała przez lata za kadry prawnicze wszystkich szczebli. - Byłoby dziwne, gdyby środowisko, którego była częścią od dekad, nagle odżegnywało ją od czci i wiary - słyszę.

"Sąd Najwyższy symbolem niezależności"

Ci, którzy znają prezes Małgorzatę Manowską dodają również, że jest "silną kobietą" i jest zdeterminowana do pracy w Sądzie Najwyższym. Na pytanie, o polityczne powiązania z resortem Zbigniewa Ziobry odpowiadają wymijająco. - Czy to powód do wstydu, że kilkanaście lat temu było się wiceministrem i ma dobre relacje ze Zbigniewem Zbioro? Prof. Adam Strzembosz został I Prezesem Sądu Najwyższego bodaj miesiąc po opuszczeniu rządu Mazowieckiego. Czy to przekreśliło jego niezależność? - mówi jeden z jej byłych współpracowników.