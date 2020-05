Małgorzata Manowska nową I prezes Sądu Najwyższego. Patryk Jaki komentuje wybór prezydenta Andrzeja Dudy

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego Włodzimierz Wróbel dostał 50 głosów. Małgorzata Manowska otrzymała 25 głosów, ale to ona została I prezes SN. Tak zdecydował prezydent Andrzej Duda. Patryk Jaki odniósł się do sprawy.

Pytany przez dziennikarza TVN24 Radomira Witta o to, na jakiej podstawie prezydent nominował Manowską, odpowiedział: "A na jakiej wybrałby sędziego Wróbla?" Reporter przypomniał, że w 2017 r. Duda powołał sędziego Mariusza Muszyńskiego na wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i wtedy powoływał się na argument największej liczby głosów.

- Przede wszystkim gratuluję uzyskania większości głosów Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest element najważniejszy, że kandydatura pana profesora spotkała się z poparciem większości sędziów TK. To niezwykle ważne. Stąd m.in. moja decyzja, żeby spośród przedstawionych mi kandydatów, zgodnie z konstytucją, to właśnie pana nominować na ten niezwykle zaszczytny i ważny urząd - mówił wówczas prezydent.