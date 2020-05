I prezes SN Małgorzata Manowska: wymiar sprawiedliwości nie może być ręcznie sterowany

Andrzej Duda powołał w poniedziałek Małgorzatę Manowską na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego. Do zaprzysiężenia doszło we wtorek w Pałacu Prezydenckim. Po uroczystości Manowska udała się do Sądu Najwyższego, gdzie udzieliła krótkiej wypowiedzi przedstawicielom mediów. Sędzia podziękowała wszystkim za obecność i miłe przyjęcie.