"To jest mój apel". Rachoń do polityków PiS

- My, jako obywatele, mamy prawo to wiedzieć. Federacja Rosyjska przygotowuje się do wojny z Zachodem i my, jako obywatele, mamy prawo wiedzieć, jak wyglądały wcześniejsze rozmowy, które doprowadziły do tej sytuacji. A jeżeli ci ludzie tego nie zrobią, to jestem przekonany i jestem pewien, bo takie rzeczy już się działy, że te dokumenty zostaną zniszczone. Co więcej, one zostaną zniszczone w majestacie prawa. Zostaną po nich tylko świstki z informacją, że tego i tego dnia taki i taki dokument został zniszczony - podkreślał Rachoń.