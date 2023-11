Powrót gimnazjów? Była minister edukacji zabiera głos

Posłanka odniosła się też do pytania o obniżenie wieku szkolnego i powrót gimnazjów. - Nie ma rewolucji w oświacie (...) nie będzie powrotu do sześciolatków, nie będzie powrotu do gimnazjów. System edukacji nie wytrzyma następnej rewolucji (...) jeśli chcemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, to w porozumieniu ze środowiskiem, nie gwałtownie, nie rewolucyjnie, to musi być ewolucja - podkreśliła.