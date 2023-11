Sytuacja bez precedensu w KRS. Kandydat odmówił, jest decyzja

Awantura podczas posiedzenia środowego KRS

Podczas środowego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa doszło do skandalu. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała policję, a przyczyną zgłoszenia była wypowiedź sędziego Macieja Nawackiego. Miał on zwrócić się do posłanki w skandalicznych słowach, że "wciśnie jej uchwałę do gardła".