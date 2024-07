To gorzej niż zbrodnia prokuratury. To błąd [OPINIA]

Powtórzmy - to nie jest prawdą, ale w polityce nie liczy się prawda, lecz to, co większość ludzi za prawdę uważa. A dla dużej części elektoratu prawdą okazało się, iż polityk Suwerennej Polski jest na wolności - i to decyzją sądu. Zatem jaki nasuwa się wniosek? Że jest niewinny! Proste jak drut, jasne jak słońce.