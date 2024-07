Cztery wnioski na bazie sprawy Marcina Romanowskiego [OPINIA]

Rodzimi śledczy uważali, że nie ma on zastosowania do krajowych uczynków popełnionych bez związku z działalnością w Radzie Europy. Na nieszczęście prokuratury do innego wniosku doszli w samej Radzie Europy. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wskazał, że Romanowskiemu immunitet przysługuje. I do czasu jego ewentualnego uchylenia - co mogłoby nastąpić we wrześniu 2024 r. - należy zawiesić postępowanie sądowe. Stołeczny sąd rejonowy w błyskawicznym trybie Romanowskiego więc wypuścił na wolność.