"To dla nas strata". Generał o decyzji Amerykanów

Czy Polska to dobry partner Ukrainy w szkoleniach z obsługi F16? - Sam potencjał naszego kraju nie wystarczy, by przeszkolić personel ukraiński. Koalicja jedenastu państw to najlepsze rozwiązanie jakie może być. Zadania można podzielić i skupić się na konkretnych rzeczach przez poszczególne państwa. W Rumunii nie ma dużych doświadczeń w eksploatacji samolotów F16, nie ma zbyt rozbudowanej bazy logistycznej - komentował w programie "Newsroom WP" gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, były rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dlaczego więc szkoleń nie będzie w Polsce? - Myślę, że to wynika ze słabości politycznej naszego kraju. Nie ukrywajmy: Amerykanie podjęli decyzję o umiejscowieniu tych szkoleń w Rumunii i jest to dla nas strata. Mamy doświadczenie wieloletnie, mamy akademię lotniczą w Dęblinie, która ma o wiele większe tradycje niż akademia rumuńskich sił powietrznych i ten potencjał mamy zdecydowanie większe. Wliczając zakłady remontowe w Bydgoszczy moglibyśmy stworzyć centrum obsługi szkolenia personelu technicznego i latającego nie tylko F16, ale też czwartej i piątej generacji, które będą wykorzystywane w Europie - dodał.