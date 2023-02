Ten kraj to marzenie Rosji. "Miała paść już rok temu"

- Mołdawia to kierunek, o którym Rosja wręcz marzy. Ona miała paść już rok temu. Gdyby Rosjanie doszli do Odessy, to pewnie byłoby o wiele trudniej ją utrzymać. Zatrzymując Rosjan, Ukraińcy uratowali nie tylko siebie, uratowali też Mołdawię - ocenia dyrektor Centrum Studiów Strategicznych.