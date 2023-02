Amerykańskie ostrzeżenie dla Rosji i ukryte przesłanie z Kremla

Obok odgórnego zakazu wstępu Ukrainy do NATO, obejmowały one m.in. żądanie wycofania wszystkich żołnierzy i instalacji Sojuszu z terenu państw przyjętych do NATO po roku 1997 - w tym z Polski. Mimo to Biden odbywał kolejne rozmowy telefoniczne z Putinem jeszcze w lutym, na krótko przed inwazją. Jednocześnie amerykańskie władze zachęcały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy, ostrzegając, że nie będą w stanie ich ewakuować na wypadek rosyjskiej inwazji.