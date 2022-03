Agresja na Ukrainę. Co oznaczają żądania Rosji? "Wystrzelali się i miękną"

- Widać, że Rosjanie już zmiękli. Wystrzelali połowę swoich rakiet Iskander, nie złamali morale obrońców, na okupację nie mają wystarczających sił. Spotkanie tej rangi, i to nie gdzieś na Białorusi, ale w Turcji oznacza, że dojdzie do pierwszej poważnej politycznej rozmowy. Nie sądzę by Ukraina była w tej chwili gotowa do utraty swoich terytoriów, na to jest za wcześnie - mówi Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie oraz w Armenii.