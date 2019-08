Tatry. Tragedia na Giewoncie. Andrzej Duda oddał hołd ofiarom

Po tragedii w Tatrach prezydent Andrzej Duda upamiętnił ofiary wypadku, do którego doszło na Giewoncie. - Górale, ludzie gór, ludzie z Zakopanego, a także i turyści i goście są niebywale wstrząśnięci tym, co się stało i ogromnie to przeżywają - powiedział prezydent.

W piątek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podpisał ustawę o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Oprócz tego, prezydent zdecydował się uczcić minutą ciszy pamięć ofiar tragedii w Tatrach.

- Górale, ludzie gór, ludzie z Zakopanego, a także i turyści i goście są niebywale wstrząśnięci tym, co się stało i ogromnie to przeżywają. Bardzo państwu dziękuję, że mogliśmy uczcić ich pamięć wspominając także o tych, którzy cierpią, bo zostali ranni - powiedział Andrzej Duda.

Przypomnijmy: w kilku miejscach Tatr, w tym na Giewoncie, przeszła gwałtowna burza z wyładowaniami. W wyniku uderzeń piorunów tylko po polskiej stronie gór zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Ponad 100 osób jest rannych.

Tatry. Prokuratura bada tragedię na Giewoncie W piątek prokuratura poinformował, że będzie badać okoliczności tragedii na Giewoncie. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Śledczy będą teraz starać się odtworzyć przebieg zdarzenia. W tym celu prokuratura zbiera wszystkie niezbędne materiały, zamierza również przesłuchać świadków. Zanim do tego dojdzie, należy potwierdzić tożsamość pacjentów i ocenić obrażenia.

Jak dodała szefowa prokuratury w Zakopanem Barbara Bogdanowicz, śledczy mają również przeanalizować, czy prawidłowo zadziałał system ostrzegania o zagrożeniach. Dodatkowo oceniany będzie przebieg akcji ratunkowej.

