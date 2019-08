Tatry. Dzień po tragicznej burzy. Ratownicy TOPR sprawdzą góry

W piątek rano ratownicy TOPR sprawdzą rejony, gdzie wczoraj były największe wyładowania atmosferyczne. Wytypowano kilka miejsc. W szpitalu w Zakopanem przebywa nadal 30 poszkodowanych. Nie żyją cztery osoby, wśród nich dwoje dzieci w wieku 10 i 13 lat.

W czwartek wieczorem ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwieźli ciała ofiar burzy do szpitala w Zakopanem. To dwie kobiety oraz chłopiec i dziewczynka. Dzieci były w wieku 10 i 13 lat- podaje 24tp.pl.

W piątek rano ratownicy TOPR będą sprawdzali rejony, w których doszło wczoraj do uderzeń pioruna. Wytypowano kilka takich miejsc - dowiedział się TVN24. Największe wyładowania były na Giewoncie, Czerwonych Wierchach i Hali Kondratowej. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zaapelował w czwartek wieczorem do właścicieli pensjonatów w tatrach, aby zgłaszali służbom, jeśli turyści nie powrócili do miejsc nocowania.