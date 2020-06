Tarcza antykryzysowa 4.0. podpisana przez Andrzej Dudę

Tarcza antykryzysowa 4.0. Zasiek opiekuńczy dłużej

Tarcza antykryzysowa 4.0 wydłuża do 28 czerwca możliwość otrzymywania zasiłki opiekuńczego z powodu konieczności zapewnienia opieki dla dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły z powodu epidemii koronawirusa w Polsce . Podczas prac w Sejmie został też doprecyzowany przepis, który umożliwia wysłanie pracownika na przymusowy, zaległy urlop . W przypadku umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło) zleceniobiorcy będą mogli złożyć wniosek o tzw. postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku elektronicznie.

Tarcza antykryzysowa 4.0. Dopłaty do kredytów

Dopłaty do kredytów będą wypłacane ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania, którego utworzenie przewidują nowe przepisy. Zostanie on stworzony w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do końca 2020 r.