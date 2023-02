Taki cel mają Rosjanie. Atak nastąpi w ciągu 10 dni?

Jak podkreśla nasz rozmówca, "Ukraińcy myślą o tym, że muszą wytrzymać natarcie sił rosyjskich", które - w jego ocenie - będzie bardziej skoncentrowane niż to było na początku wojny. Jak wyglądają przedstawiciele wojsk rosyjskich na tle żołnierzy ukraińskich? - Rosjanie nie mają sprawnego żołnierza. Zmobilizowani nie stanowią takiej wartości jak przeszkolony żołnierz, nawet poborowy. Rosjanie na wojnie to zbieranina ludzi z różnych regionów, w różnym wieku. Ale jednak to jest masa, co najmniej do 300 tys. żołnierzy do walki. To bardzo dużo - mówi.