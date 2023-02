"Wojna ułatwia coming out". Walczą o Ukrainę, w której będzie miejsce dla LGBT+

Oleksandr tłumaczył. Że nikt go nie zgwałcił. Że orientacja seksualna to nie choroba. Ale nie drążył, dał jej czas, żeby się oswoiła. Powtarzał, że skoro on potrzebował lat, żeby zaakceptować siebie, to i matka nie od razu wszystko zrozumie. Wierzył, że mu zaufa. W końcu miał już za sobą cztery lata medycyny.