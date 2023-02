To powstrzymuje Bidena. Eksperci nie mają wątpliwości

Choć to kolejny wielki pakiet pomocy wojskowej, którego przekazanie ogłosiły USA, to wciąż zbyt mało, by móc wieszczyć szybkie zakończenie wojny. Sugeruje to m.in. Bloomberg, który swoją analizę opiera na kilku argumentach. Kluczowy - z punktu widzenia USA i Zachodu - to ten, że "o ile zestaw broni wysłany przez Stany Zjednoczone, Europę i innych sojuszników (od amunicji, przez artylerię, po czołgi i systemy obrony przeciwrakietowej dalekiego zasięgu) pomaga powstrzymać Ukrainie siły Rosji, to nie wystarczy do znacznego odzyskania terytorium przed nadchodzącą ofensywą Moskwy".