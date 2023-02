20 proc. ziemi Ukrainy za pokój? USA reagują na doniesienia

Dziennik, który powołuje się na dwóch niemieckich posłów z koalicji rządzącej i opozycji, podał w czwartek, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej Bill Burns miał na polecenie prezydenta USA Joe Bidena wybadać gotowość Ukrainy i Rosji do rozmów pokojowych, proponując w połowie stycznia ofertę pokoju w zamian za ok. 20 proc. ukraińskiego terytorium. Obie strony miały ją odrzucić, co z kolei, według "NZZ", miało skłonić Bidena do decyzji o wysłaniu na Ukrainę czołgów M1 Abrams.