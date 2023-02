To będzie zmasowana inwazja. Tylu Rosjan ma zaatakować Ukrainę [NA ŻYWO]

- Sądzę, że Ukrainia zasługuje na to, by rozpocząć w tym roku negocjacje o akcesji do UE - oświadczył w czwartek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski.





Wcześniej w czwartek Zełenski powiedział na wspólnym posiedzeniu ukraińskiego rządu i Komisji Europejskiej w Kijowie, że w tym roku wszelkie przeszkody na drodze do negocjacji o członkostwie Ukrainy w UE powinny być usunięte.





- Kończy się praca rządu i Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) nad wypełnieniem siedmiu zaleceń UE. Wiosną przyjdzie czas na ocenę realizacji tych zadań - powiedział prezydent Zełenski.