Korupcja pod nosem Zełenskiego. "Sorry, ale odchodzicie z rządu i to natychmiast"

- Zełenski ma przyzwolenie społeczne i zielone światło od Zachodu. I próbuje to skutecznie ukrócić. To oczywiście nie oznacza, że Ukraina za chwilę stanie się wzorcowym krajem demokratycznym. To kraj, który wyjdzie z wojny potwornie zniszczony. A co za tym idzie - ustawi się kolejka różnych układów politycznych chętnych do odbudowy. Znów pojawi się masa pokus - zauważa prof. Boćkowski.