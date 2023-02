Okrutna zemsta Rosjan. Chersoń płaci cenę za wolność

– Jednostki frontowe, które pierwsze weszły do wsi, zachowywały się w miarę normalnie. Spokojni byli. Ale ci, co przyszli po nich, kadyrowcy i wagnerowcy, to zwierzęta. A najgorsi byli ci z Donieckiej Republiki Ludowej. To byli prawdziwi bandyci. Wyjeżdżali czołgiem za wieś, strzelali do nas, a potem mówili, że to Ukraińcy nas ostrzelali. Myśleli, że jesteśmy idiotami i nie widzieliśmy, co robią – opowiada Witalij, 59-letni syn Niny. – Szedłem kiedyś do domu, nie chcieli mnie puścić. Mówię, że idę do starej matki, a taki mały celuje do mnie z automatu i mówi, żebym spierdalał, bo mnie zabije. Jeździli wozami opancerzonymi i celowali do ludzi, a ludzi i bez tego byli wystraszeni. A potem mówili, że oni przyszli nas wyzwalać od banderowców. Prosił ich ktoś o wyzwalanie? Chorzy ludzie, pijani i chyba na narkotykach – dodaje Witalij.