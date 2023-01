Okrutny plan Putina. Eksperci: to wielkoskalowa wojna, w tle presja jądrowa

Płk Matysiak podkreśla, że mówimy o "nosicielach", którzy mogą razić cele międzykontynentalne. - Jest to wskazanie stanowiska na "serio", podniesienie eskalacji wymierzonej w USA. Rosjanie posiadają wiedzę agenturalną o planach Stanów Zjednoczonych, więc próbują wywrzeć nacisk, by Amerykanie doprowadzili do presji na Ukrainę, skłaniając do doprowadzenia do rozejmu - wyjaśnia ekspert.