Tak ukrywa się koleiny po harvesterach w Puszczy Białowieskiej. Zasypują je śmieciami

Znikają najbardziej powierzchowne ślady po wycince Puszczy Białowieskiej. Głębokie koleiny po harvesterach, które karczowały połacie unikatowych lasów są obecnie zasypywane gruzem ze śmieciami.

Sytuacja miała miejsce w Nadleśnictwie Białowieża, które należy do Obszaru Natura 2000 i światowego dziedzictwa UNESCO. Śmieci zauważył Jakub Rok z Obozu dla Puszczy.

- Incydent został zgłoszony leśnikom natychmiast po tym, kiedy śmieci zostały zauważone - mówi Rok w rozmowie z WP. - Z informacji, które posiadamy wynika, że wierzchnia warstwa gruzu została usunięta, a koleiny zasypano piachem - dodaje. - Za kilka dni będziemy tam na miejscu, by zweryfikować, czy śmieci zostały usunięte, czy też po prostu przykyto je piachem - tłumaczy Rok.

Wycinka obszarów Puszczy Białowieskiej chronionych przez UNESCO została przerwana we wrześniu ubiegłego roku - wiele tygodni ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Do dziś widać ślady intensywnych prac, jakie wykonywano przy pomocy potężnych pojazdów gąsienicowych. Pnie po ponad 100-letnich drzewostanach i głębokie koleiny w ziemi to tylko niektóre przykłady.