Blokowali wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Sąd uznał aktywistów za niewinnych

Działali w stanie wyższej konieczności - tak sąd argumentował swoją decyzję w sprawie protestujących 8 czerwca przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej. Orzekł, że nie popełnili wykroczenia.

Sąd w Hajnówce wydał wyrok w sprawie grupy kilkunastu ekologów, którzy 8 czerwca blokowali prace harvesterów, czyli ciężkich maszyn do wycinania i wstępnej obróbki drzew, w Puszczy Białowieskiej. Decyzja jest na korzyść aktywistów.

Co na to aktywiści? Jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy podkreślali, że są niewinni i zrobiliby to jeszcze raz, bo działali w słusznej sprawie i tego nie żałują.