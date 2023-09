"Tak to czasem jest". Hołownia tłumaczy się z Dziambora na listach

"Odbyłem rozmowę z posłem Dziamborem"

Właśnie o te słowa Szymon Hołownia był dopytywany w "Popołudniowej rozmowie w RMF FM". - Jeżeli pojawiały się takie pomysły w przestrzeni publicznej, to wyrażałem swoje opinie w sposób kategoryczny i jasny. Później mieliśmy serię rozmów z naszymi koalicjantami z PSL. Zastanawialiśmy się nad tym, co dla nas ważne i co dla nich ważne. Oni stwierdzili, że to byłoby wzmocnienie ich list w tej koalicji. My stwierdziliśmy, że chcemy Petru na naszych listach - powiedział lider Polski 2050.