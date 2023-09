Kosiniak-Kamysz potwierdził. Były lider Konfederacji w Trzeciej Drodze

Dość kłótni, do przodu - to hasło wyborcze Trzeciej Drogi, które zostało zaprezentowane w sobotę na konwencji tej koalicji w Katowicach. Trzecia Droga to gwarancja, "to nie fabryka przedwyborczej kiełbaski, którą będziemy rozrzucać przed naszymi wyborcami" - mówili liderzy PSL i Polski 2050 w sobotę Katowicach.