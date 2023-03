Tak Rosjanie i Białorusini pomagają Ukraińcom. Chciał zainspirować do powstania przeciw Putinowi

Atak na lotnisko w Białorusi to dzieło Białorusinów. Z kolei rosyjskie tereny przygraniczne w obwodzie briańskim zaatakował Rosyjski Korpus Ochotniczy. Jego lider mówi, że zrobił to, aby "ujawnić słabą obronę Rosji i zainspirować swoich rodaków do powstania przeciw Putinowi.